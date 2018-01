napoli

Muore aspettando l'ambulanza. ''se è morto allora non serviamo più'': la risposta di un operatore del 118

Marco D'Aniello, 42enne di Pompei è morto, lo scorso 3 agosto, per emorragia circa mezz’ora dopo essersi accasciato alla stazione centrale di Napoli. La cosa agghiacciante di questa vicenda è, secondo un'indagine interna dell'Asl Napoli 1, che uno degli operatori del 118 che ha risposto alla richiesta avrebbe detto "Se è morto allora non serviamo più", l’ambulanza, infatti, non era ancora giunta sul posto, e a chiedere, inutilmente, aiuto sono state le guardie giurate, la Polfer e un passante.

Intanto, gli operatori del 118 in servizio quella sera sono stati temporaneamente sospesi.

