Muore cadendo dal balcone l'ex prefetto Finazzo: ipotesi suicidio

Ha perso la vita precipitando dal balcone di casa sua.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/08/2019 - 20:55:57 Letto 358 volte

È morto questa mattina a Palermo l’ex prefetto e questore di Trapani Giovanni Finazzo. Ha perso la vita precipitando dal balcone di casa sua in via Versilia, una traversa di via Liguria. Tra le ipotesi c'è il suicidio.

Finazzo, 77 anni, era nato a Cinisi. Entrato in polizia negli anni ‘70 è stato vice questore a Palermo e questore di Trapani, Catania, Milano e Roma. Nel 2010 è stato reggente della sede di Palermo della Banca d’Italia e poi è stato nominato consigliere superiore.

In via Versilia, luogo della tragedia, questa mattina sono intervenuti gli agenti della polizia e della Scientifica per provare a capire la dinamica della morte.

