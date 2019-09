morto folgorato

Muore colpito da un fulmine mentre è al lavoro, tragedia nel palermitano

Un uomo di 38 anni è stato colpito da un fulmine mentre stava lavorando a Polizzi Generosa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/09/2019 - 21:01:59 Letto 427 volte

Colpito da un fulmine mentre stava lavorando. Un operaio di 38 anni, Francesco Battaglia, è deceduto oggi pomeriggio a Polizzi Generosa mentre si trovava sul retro di un mezzo utilizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il netturbino è stato trovato a diversi metri dal camion e avrebbe dei segni di bruciatura nelle mani compatibili con la folgorazione.

A dare la notizia con un post su Facebook il sindaco del comune madonita Giuseppe Lo Verde: "Deceduto operatore ecologico colpito da un fulmine". Poi aggiunge: "Non uscire di casa per le condizioni atmosferiche e per la pioggia insistente che si è abbattuta sulla nostra città".

