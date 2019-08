perde la vita

Muore dopo otto giorni di agonia a Palermo

La donna era ricoverata al trauma center di Villa Sofia e sin da subito le sue condizioni erano apparse gravi.

Alla fine non ce l’ha fatta. Dopo otto giorni di agonia, è morta Giuseppa Filippone, 68 anni, investita da un pullman il 29 luglio mentre attraversava via Dante all'incrocio con via Brunetto Latini.

La vittima è stata centrata in pieno dal mezzo pesante (di un’azienda catanese) che viaggiava in via Dante e aveva svoltato a sinistra appena arrivato all’altezza di piazza Virgilio.

A soccorrerla subito sono stati alcuni passanti, pochi minuti dopo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito la sessantenne in codice rosso a Villa Sofia. Sull'incidente ha indagato la polizia municipale.

