Muore mentre era al lavoro nel suo negozio di autoricambi a Palermo

Colpito da un infarto mentre era nel suo negozio di corso Finocchiaro Aprile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2019 - 09:13:46 Letto 534 volte

Il mestiere ha cominciato a impararlo già all’età di 15 anni, passando il tempo che gli rimaneva dopo la scuola accanto al padre. Francesco Vicari se n’è andato ieri, colpito da un infarto mentre era nel suo negozio di corso Finocchiaro Aprile. Sede in cui si era trasferito da circa 5 anni, lasciando quella storica di piazza Lolli. Nonostante i soccorsi siano arrivati dopo pochi minuti, non si è potuto fare nulla per salvargli la vita.

“Avrebbe compiuto 49 anni il prossimo giugno – dice il fratello Massimiliano – ma sembrava sempre un ragazzo, tanta l’energia che aveva e sprigionava. Scompare un familiare, ma anche un amico. Io lui e Davide siamo sempre stati tre fratelli molto legati. C’eravamo sempre l’un per l’altro. Questi sono momenti tristi e dolorosi che, però, servono a scoprire quanto la famiglia sia compatta. La nostra lo era e lo sarà sempre”.

Francesco Vicari lascia la moglie Costanza e tre figli di 12, 14 e 16 anni.

