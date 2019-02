morte sul lavoro

Muore mentre lavora, tragedia a Corleone

Incidente mortale sul lavoro a Corleone

Incidente mortale sul lavoro in contrada San Marco, a Corleone, in provincia di Palermo. La vittima è un operaio, Francesco Paolo Agrusa, 26 anni, di Balestrate, che stava lavorando sulla rete elettrica della zona per conto di una ditta.

Il giovane, mentre insieme ad alcuni colleghi stava smontando l’impalcatura su un palo, è stato colpito in testa da un attrezzo.

Scattati i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La procura ha disposto l’autopsia.

