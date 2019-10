controlli movida

Musica alta senza autorizzazione e pub abusivi: sequetri e multe a Palermo

Tutela del riposo notturno e contrasto all'abusivismo, la Polizia Municipale ha chiuso un pub abusivo e sequestrato le attrezzature musicali di due locali a Palermo.

30/10/2019

La Polizia Municipale comunica che, nell’ambito delle attività finalizzate al controllo del territorio per la tutela del riposo notturno e per il contrasto all'abusivismo, ha chiuso un pub abusivo nella zona del Capo e sequestrato le attrezzature musicali di due locali di via Discesa dei Giudici.



In via Panneria, gli agenti del CAEP - il nucleo di controllo delle attività produttive - hanno chiuso un locale privo di autorizzazioni. Il pubblico esercizio svolgeva illecitamente la somministrazione di alimenti e bevande con annessa cucina laboratorio, privo della prescritta SCIA e della Registrazione Sanitaria. Le sanzioni elevate ammontano a 8.000 euro.



In via discesa dei Giudici, due locali, entrambi sprovvisti di relazione fonometrica, diffondevano musica all'esterno a porte aperte ed oltre l'orario consentito.

L'intrattenimento musicale è stato interrotto in tutti e due i locali e i gestori sono stati sanzionati per un importo di 100 euro ciascuno.

Fonte: Polizia Municipale

