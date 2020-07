Migranti

Musumeci appello al Governo dopo gli sbarchi continui di migranti in Sicilia: ''Agisca''

Dopo gli sbarchi continui di migranti in Sicilia e le due fughe di massa, il governatore Nello Musumeci lancia un appello al Governo.

Pubblicata il: 30/07/2020

Dopo gli sbarchi continui di migranti in Sicilia e le due fughe di massa dai centri di accoglienza, il governatore Nello Musumeci si rivolge al Governo. "Lancio un allarme serio, senza pregiudizi politici. Ho il dovere di rappresentare al Comitato la preoccupazione diffusa tra i cittadini. Se alimentiamo la tensione senza dimostrare che lo Stato ha intenzione di cambiare metodo trasformiamo una situazione sanitaria in una situazione di ordine pubblico". Si rivolge al Comitato Schengen. "Per tutti la Sicilia è terra degli sbarchi"

