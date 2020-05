Coronavirus

Musumeci apre a lidi e ristoranti: ''Sarete più aperti rispetto ad altri''

Sulle spiagge avremo ombrelloni e lettini a tre metri e mezzo e non cinque.

17/05/2020

“Lidi e ristoranti più liberi in Sicilia. Sulle spiagge avremo ombrelloni e lettini a tre metri e mezzo e non cinque. Nei nostri locali più tavoli che altrove”. Lo dice in un’intervista al Giornale di Sicilia, il presidente della Regione, Nello Musumeci, sottolineando che è pronta un’ordinanza meno restrittiva.

“Continueremo ad impedire che si arrivi in Sicilia fino al 3 giugno, escluso casi urgenti – aggiunge nello Musumeci -. Gli spostamenti dentro la regione saranno invece tutti liberi, già da lunedì e senza autocertificazione”.

“La nostra sanità e’ stata eroica – tiene a puntualizzare Nello Musumeci -. Vorrei stabilizzare i precari che ci hanno aiutato. C’è l’esigenza di creare in Sicilia centri specialistici in malattie infettive: uno nascerà a Palermo”.

In merito al Decreto Legge Rilancio “prevede sovvenzioni, prestiti e sostegni sul piano fiscale ma si tratta di provvedimenti che non determineranno una stagione di rinascita. Sono gli investimenti che creano ricchezza sul territorio. E servono poi procedure agili e veloci”.

