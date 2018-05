Finanziaria

Musumeci ''benedice'' la nuova finanziaria, oggi l'incontro a Palazzo d'Orleans **VIDEO**

Il presidente della Regione Sicilia convoca la stampa per illustrare numeri e risultati dell'approvazione della Legge di Stabilità

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/05/2018 - 14:01:43 Letto 395 volte

Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci convoca la stampa alla presenza dell'esecutivo regionale per illustrare i contenuti della Finanziaria approvata lo scorso 30 aprile dall'Assemblea Regionale.

Il primo inquilino di Palazzo d'Orleans ci tiene, in apertura, a sottolineare il "Civilissimo confronto tra maggioranza e opposizione, affinché la manovra diventasse patrimonio di tutti". "Non siamo noi - aggiunge - a dover fare le pagelle ai singoli gruppi parlamentari".

Musumeci passa poi a snocciolare i risultati conseguiti attraverso la manovra finanziaria: dai 53 milioni per il consolidamento patrimoniale dell’Irfis, agli 84 milioni di fondi Irfis per le imprese, passando per i 50 milioni del fondo di garanzia per i Confidi e piccole e medie imprese. E ancora 700 milioni per lo "smobilizzo dei crediti incagliati delle imprese che operano nel settore dei rifiuti"; 340 milioni per i Comuni; 115 milioni (+23) del fondo investimenti per i Comuni, cinque milioni ai comuni virtuosi nella raccolta differenziata (120 Comuni in Sicilia superano il 50 per cento di differenziata), 22 milioni alle ex province. Infine, dieci milioni per le aziende colpite da calamità naturali e il risanamento dell’Istituto olio e vino. Ma su quest'ultimo il Presidente avverte: "Non è una cambiale in bianco, bisognerà sistemare la governance".

