Musumeci: ''Chiedo scusa a coloro che non hanno ricevuto la cassa integrazione'' *VIDEO*

''Chiedo scusa a tutti i lavoratori che aspettano ancora la cassa integrazione. Mi assumo la responsabilità dei ritardi''. Sono le parole del presidente della Regione Nello Musumeci.

Pubblicata il: 07/05/2020

"Chiedo scusa a tutti i lavoratori che aspettano ancora la cassa integrazione. Mi assumo la responsabilità dei ritardi". Sono le parole del presidente della Regione Nello Musumeci pronunciate nel corso della conferenza stampa in web conference.

Dopo i ritardi, la bufera e lo stop al bonus ai dipendenti regionali per le pratiche sulla cassa integrazione, il governatore e l'assessore al Lavoro, Antonio Scavone, intervengono per spiegare cosa è successo.

"Abbiamo ricevuto centinaia di lettere dai lavoratori - spiega Musumeci -, anche da parte dei figli che hanno evidenziato lo stato di difficoltà delle famiglie. Mi assumo la responsabilità politica di quel che è successo. Verificheremo se c'è responsabilità dolosa in questi ritardi". I tempi? "Ragionevolmente la prossima settimana potremmo concludere tutte le pratiche".

Nel frattempo il direttore del dipartimento Lavoro Giovanni Vindigni ha rassegnato le dimissioni. Musumeci: "Le abbiamo accettate. Ha fatto il direttore solo per qualche settimana, è una persona perbene ma si è trovato in quel posto nel momento sbagliato. Con responsabilità ha lasciato, anche se la colpa è solo mia".





