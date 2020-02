Sea Watch a Messina

Musumeci dice no allo sbarco della Sea Watch ma la nave è già a Messina

Il presidente della Regione Nello Musumeci dice ''no'' allo sbarco a Messina della nave Sea Watch.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/02/2020 - 09:08:05 Letto 391 volte

No allo sbarco a Messina. Il presidente della Regione Nello Musumeci invia una lettera al premier Conte precisando che la Sea Watch con 194 migranti a bordo non può approdare nella città dello Stretto. Il motivo? L'hotspot non è idoneo alla quarantena.

Nella caserma Gasparro Bisconte, si legge nella missiva trasmessa a Palazzo Chigi, "sono emerse rilevanti criticità sotto il profilo igienico-sanitario, in merito all'accoglienza di nuovi migranti". Il governatore rileva che "il centro di primo soccorso ed identificazione, destinato per legge a una permanenza breve limitata alla identificazione dei migranti, appare strutturalmente incompatibile con l'esigenza del prolungato regime di isolamento a cui dovrebbero essere sottoposti i cittadini non comunitari in arrivo".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!