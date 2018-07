vittime di mafia

Musumeci in visita a Ciminna in memoria dei magistrati uccisi dalla mafia *VIDEO*

Il Presidente della Regione Siciliana è stato protagonista di una giornata all'insegna del ricordo e del coraggio dei 27 servitori dello Stato assassinati per aver compiuto il proprio dovere

Una visita al Comune e l’inaugurazione di una stele in memoria dei magistrati vittime della mafia e del terrorismo: così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha trascorso il pomeriggio di ieri a Ciminna, a pochi chilometri da Palermo.

La giornata, organizzata in collaborazione con l'Arma dei carabinieri e la rivista giuridica Nova Itinera, è iniziata con un incontro al municipio, dove ad accogliere il governatore c’erano il sindaco Vito Barone e la giunta comunale. Presenti anche il prefetto di Palermo, Antonella De Miro, magistrati e rappresentanti delle forze dell'ordine, e all'ambasciatore dello Stato di Israele in Italia Ofer Sachs, la cui presenza è legata alla storia del territorio di Ciminna, un tempo terra di una comunità ebraica. Successivamente, Musumeci si è spostato nella villa comunale don Paolo Amato, dove è stato piantata una quercia, simbolo di forza: la forza della memoria e del coraggio dei 27 eroici servitori dello Stato assassinati nell'adempimento del loro dovere. Quindi, la scopertura del monumento a loro dedicato.

Il presidente Musumeci ha ribadito l'importanza delle iniziative di commemorazione: "Gli uomini che oggi ricordiamo - ha detto - si sono immolati perché non accettavano il compromesso dell'organizzazione criminale. Abbiamo il dovere, ognuno nel proprio ruolo, di tenere alta la testimonianza e di rendere omaggio alla memoria di chi non c'è più. Ma se questa memoria dovesse affievolirsi - ha sottolineato Musumeci - sarebbe un grande vantaggio per i mafiosi che rialzerebbero la testa per riprendere il dominio e il controllo del territorio".

