Musumeci incontrerà i rettori delle 4 università siciliane: obiettivo arginare ''fuga di cervelli''

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, riceverà oggi, nella Sala degli specchi di palazzo d'Orleans, i rettori delle quattro università siciliane....

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, riceverà oggi, nella Sala degli specchi di palazzo d’Orleans, i rettori delle quattro università siciliane. L’incontro con i vertici degli atenei di Palermo, Catania, Messina ed Enna servirà a definire un programma di collaborazione tra la Regione e il sistema accademico siciliano, anche in relazione ai temi dell’istruzione e della ricerca universitaria, considerati prioritari per la formazione e l’occupazione dei giovani. Una sinergia, ritenuta fondamentale dal governo regionale, per arginare la fuga dei cervelli e favorire l’accesso al mondo del lavoro, dice una nota della presidenza.

