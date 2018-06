emergenza rifiuti

Musumeci: ''L'emergenza rifiuti durerà ancora un anno''

''L'emergenza rifiuti in Sicilia durerà ancora un anno...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2018 - 18:19:57 Letto 331 volte

"L'emergenza rifiuti in Sicilia durerà ancora un anno, fino a quando non saranno realizzate le nuove discariche e nuovi impianti. Dobbiamo correre contro il tempo". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

"Non possiamo affrontare una gestione ordinaria - ha concluso Musumeci- Molto è determinato dal basso tasso di raccolta differenziata, gli impianti sono pochi e non riescono a smaltire i rifiuti indifferenziati. Purtroppo dal ministero dell'Ambiabte non abbiamo avuto grande disponibilità. Il commissariamento dato due mesi fa non ci dà grandi poteri speciali".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!