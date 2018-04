maltempo

Musumeci: ''Maltempo da' colpo di grazia ad aziende agricole''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/04/2018 - 19:29:01 Letto 338 volte

Il presidente della Regione Nello Musumeci è intervenuto a proposito del maltempo che sta creando non pochi problemi all’agricoltura.

"Dopo il danno la beffa. Le forti raffiche di vento delle ultime ore hanno assestato il colpo fatale alle aziende agricole del sud-est siciliano, già in ginocchio per la spietata concorrenza straniera che ha lasciato invenduta gran parte della produzione orticola. Parecchie serre sono state spazzate vie, molte altre hanno subìto danni gravi. Lunedì disporrò una dettagliata relazione da parte dei competenti Ispettorati per delimitare le aree colpite e chiedere le provvidenze previste per le calamità". Ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Musumeci.

