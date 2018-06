insulti e minacce

Musumeci nel mirino degli ''haters'', solidarietà dall'Ars. Fava voce fuori dal coro

La politica siciliana si esprime sulle minacce al Presidente della Regione Siciliana su Facebook, apparse sulla pagina della capogruppo M5S Zafarana e poi rimosse

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/06/2018 - 10:37:37 Letto 346 volte

Episodio e poco edificante e ancor meno limpido, quello che ha visto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci diventare bersaglio di un commento carico di odio e minacce. La frase incriminata era apparsa sulla pagina Facebook della capogruppo del Movimento Cinque Stelle all'Assemblea regionale siciliana Valentina Zafarana; poi è stato rimosso, e ne sono seguite parole di solidarietà della stessa Zafarana, che ha condannato duramente il gesto e gettato ombre su chi possa essere stato il vero responsabile.

La politica siciliana si è espressa sulla vicenda, mettendo da parte colori politici e simpatie (o antipatie) per il Governatore. Il vicepresidente dell'Ars Roberto Di Mauro parla di "vulnus per la tenuta della democrazia" e di "frustrati leoni da tastiera"; da Tony Rizzotto, deputato regionale della Lega, "Totale solidarietà e amicizia al Presidente Nello Musumeci vittima di un idiota del web". Parole di solidarietà anche da Cateno De Luca, presidente del gruppo misto all'Assemblea e forte oppositore di Musumeci: "Non posso che condannare volgari e violente minacce - comunica De Luca - che nulla hanno a che fare con la dialettica ed il confronto umano e politico sulle cose da fare".

Vicinanza scontata da parte di Diventerà Bellissima, il movimento guidato da Musumeci: gli esponenti Domenico Bonanno ed Eduardo De Filippis, componenti dell’Assemblea regionale, fanno riferimento a post sui social network e comunicati diffusi anche da autorevoli esponenti della maggioranza: "Adesso la misura è colma - protestano - ogni limite è stato superato, se si arriva anche alle minacce di morte sui social. Siamo al fianco del Presidente Musumeci, cui va la nostra piena solidarietà per i vili attacchi ricevuti ma anche per la convinta e seria azione di riforma e di bonifica della Regione che sta portando avanti, tra non poche difficoltà".

Ma c'è anche una voce fuori dal coro, che attacca il Presidente su tematiche più concrete della tastiera e della rete. Claudio Fava, deputato del movimento Centopassi e Presidente della Commissione regionale antimafia, riporta l'attenzione sullo scenario politico in cui attualmente l'Ars è piombata: “Mi sarei aspettato la presenza del presidente Musumeci oggi in Aula, perché questa è la sede della discussione e non una pagina Facebook", commenta Fava. "Da mesi non si vota più una legge, da settimane l’Aula è bloccata su un ddl collegato alla finanziaria che non riesce neppure ad essere discusso. E questo non per colpa della partitocrazia o di altri nemici immaginari ma per una evidente collasso della maggioranza". Le accuse di Fava non prendono in considerazione i presunti "haters" di Musumeci, ma l'uso della piattaforma social a opera del Presidente stesso: "Mentre il presidente sceglie di comunicare con l’aula attraverso la sua pagina Facebook, nessuna notizia abbiamo sul piano rifiuti, nessun intervento o proposta di riforma sostanziale, nessun intervento sul diritto alla studio".



