Musumeci nel mirino degli ''haters'', solidarietà dall'Ars. Ma Fava ricorda: ''Sede di discussione è l'aula''

La politica siciliana si esprime sulle minacce al Presidente della Regione Siciliana su Facebook, apparse sulla pagina della capogruppo M5S Zafarana e poi rimosse

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/06/2018 - 10:37:37 Letto 417 volte

Episodio e poco edificante e ancor meno limpido, quello che ha visto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci diventare bersaglio di un commento carico di odio e minacce. La frase incriminata era apparsa sulla pagina Facebook della capogruppo del Movimento Cinque Stelle all'Assemblea regionale siciliana Valentina Zafarana; poi è stato rimosso, e ne sono seguite parole di solidarietà della stessa Zafarana, che ha condannato duramente il gesto e gettato ombre su chi possa essere stato il vero responsabile.

La politica siciliana si è espressa sulla vicenda, mettendo da parte colori politici e simpatie (o antipatie) per il Governatore. Il vicepresidente dell'Ars Roberto Di Mauro parla di "vulnus per la tenuta della democrazia" e di "frustrati leoni da tastiera"; da Tony Rizzotto, deputato regionale della Lega, "Totale solidarietà e amicizia al Presidente Nello Musumeci vittima di un idiota del web". Parole di solidarietà anche da Cateno De Luca, presidente del gruppo misto all'Assemblea e forte oppositore di Musumeci: "Non posso che condannare volgari e violente minacce - comunica De Luca - che nulla hanno a che fare con la dialettica ed il confronto umano e politico sulle cose da fare".

Vicinanza scontata da parte di Diventerà Bellissima, il movimento guidato da Musumeci: gli esponenti Domenico Bonanno ed Eduardo De Filippis, componenti dell’Assemblea regionale, fanno riferimento a post sui social network e comunicati diffusi anche da autorevoli esponenti della maggioranza: "Adesso la misura è colma - protestano - ogni limite è stato superato, se si arriva anche alle minacce di morte sui social. Siamo al fianco del Presidente Musumeci, cui va la nostra piena solidarietà per i vili attacchi ricevuti ma anche per la convinta e seria azione di riforma e di bonifica della Regione che sta portando avanti, tra non poche difficoltà".

Anche Claudio Fava, deputato del movimento Centopassi e presidente della Commissione regionale antimafia, esprime vicinanza al presidente Musumeci. "Manifesto solidarietà al presidente Musumeci per quello che è successo. Ovviamente episodi che condanno", dichiara Fava che però ci tiene a mantenere l'attenzione sullo scenario politico in cui attualmente l'Ars è piombata: “Mi sarei aspettato la presenza del presidente Musumeci oggi in Aula, perché questa è la sede della discussione e non una pagina Facebook. Da mesi - continua Fava - non si vota più una legge, da settimane l’Aula è bloccata su un ddl collegato alla finanziaria che non riesce neppure ad essere discusso. E questo non per colpa della partitocrazia o di altri nemici immaginari ma per una evidente collasso della maggioranza". Fava stigmatizza fermamente le minacce a Musumeci, ma si auspica anche che il Presidente torni al dialogo vero, quello per il bene della cittadinanza: "Mentre il presidente sceglie di comunicare con l’aula attraverso la sua pagina Facebook, nessuna notizia abbiamo sul piano rifiuti, nessun intervento o proposta di riforma sostanziale, nessun intervento sul diritto allo studio".



