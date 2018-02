musumeci

Musumeci: ''Niente nomine in campagna elettorale''

''Niente nomine nel sottogoverno regionale in campagna elettorale''...

"Ho deciso: niente nomine nel sottogoverno regionale in campagna elettorale”, è quanto dichiarato dal presidente Nello Musumeci, a proposito dell'avvio dello spoils system nelle società partecipate della Regione.

“Voglio evitare qualsiasi tentativo di speculazione – continua -. La legge mi impone, com'è noto, l'esercizio della facoltà di sostituire i vertici di tutte le società partecipate entro novanta giorni dal mio insediamento. Poiché la scadenza coincide con la campagna elettorale, ho dato disposizione, d'accordo con la giunta, di procedere alla nomina 'transitoria' tra il personale degli uffici di diretta collaborazione, rimandando al dopo 4 marzo le scelte definitive, sulla base di oggettive valutazioni di competenze ed esperienze di ognuno".

Dunque non ci saranno nomine di dirigenti generali, né di presidenti e consigli di amministrazione della Partecipate e non si sceglieranno neanche i manager della sanità. Ma visto che le società non possono essere abbandonate a loro stesse, si provvederà a nomine provvisorie di funzionari interni e di uomini di gabinetto per amministrare la fase di passaggio in attesa di fare le nomine senza più dover sottostare ai termini dello spoils system.

