Musumeci: ''Non andrò in aula bunker per il 23 maggio. Troppi veleni irrispettosi di vittime stragi''

''Le polemiche sono tante, c'è troppo veleno e tutto questo non suona a rispetto della memoria del giudice Falcone e dei poveri agenti della scorta'', lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"Domani, dolorosamente, non sarò all'aula bunker per la prima volta. Non andrò e mi dispiace per la signora Falcone. Le polemiche sono tante, c'è troppo veleno e tutto questo non suona a rispetto della memoria del giudice Falcone e dei poveri agenti della scorta".

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ospite di una trasmissione televisiva regionale, annunciando la sua decisione di non prendere parte domani, 23 maggio, alle tradizionali celebrazioni in ricordo delle stragi di mafia del '92 in programma nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo.

"Andrò alla caserma Lungaro per la deposizione della corona d'alloro da parte del capo della Polizia - ha aggiunto il governatore siciliano - e poi tornerò nel mio ufficio a lavorare per tentare di tirar fuori i ragazzi dal condizionamento da parte della criminalità organizzata che si nutre e alimenta della disperazione dei giovani soprattutto nelle periferie dove lo Stato ha difficoltà ad arrivare".

