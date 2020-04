Coronavirus

Musumeci: ''Non oso immaginare cosa ci avrebbero detto se i focolai fossero stati al Sud''

''Se avessimo avuto noi i focolai, avrebbero detto che non ci laviamo'', ha dichiarato il governatore Nello Musumeci.

Torna a parlare il governatore Nello Musumeci e usa parole forti per provare a rilanciare il Sud e quindi la Sicilia: “Se avessimo avuto noi i focolai, avrebbero detto che non ci laviamo e altre cose. Ponte? Si può fare in un anno a Genova, perché in Sicilia e al Sud non devono poter essere applicate le stesse deroghe e gli stessi poteri straordinari? Noi potremmo aprire in 4-5-6 mesi tantissimi cantieri facendo lavorare tantissimo l'edilizia e l'indotto con migliaia di altre piccole imprese. L'ho chiesto a Conte ieri in Cabina di regia, non ha dato alcuna risposta perché presumo debba confrontarsi con i vari ministri: si confronti con chi vuole, ma non accettiamo più due Italie a due velocità diverse“.

