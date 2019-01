parco di divertimenti

Musumeci: ''Perché non creare un parco divertimenti in Sicilia?''

Un nuovo parco di divertimenti in Sicilia. Questa la proposta lanciata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

16/01/2019

Un nuovo parco di divertimenti in Sicilia. Questa la proposta lanciata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che indica alcuni terreni a Fiumefreddo come area ideale per l’eventuale realizzazione di un parco tematico, progetto già ipotizzato in passato per rilanciare il turismo sull’Isola.

Musumeci (protagonista di nuovo “endorsment” per il Ponte sullo stretto di Messina) afferma: “Il nostro desiderio é quello di creare in Sicilia un parco tematico dei divertimenti visto che non ce ne sono e il più vicino si trova in Emilia Romagna. Abbiamo il terreno, pubblico, abbiamo la localizzazione ai piedi di Taormina, nel comune di Fiumefreddo”.

“Abbiamo anche un progetto di massima, – aggiunge Nello Musumeci – manca soltanto chi crede in questo investimento che darebbe una grossa spallata in positivo al turismo della Sicilia”.

