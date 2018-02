Giornata del ricordo

Musumeci ricorda vittime foibe e profughi

Dichiarazione del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in occasione della 'Giornata del ricordo' per le vittime delle Foibe

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/02/2018 - 11:08:07 Letto 340 volte

“Tra il 1943 e il 1947, migliaia di italiani furono uccisi dalle truppe jugoslave e fatti sparire. Moltissimi esuli furono costretti ad abbandonare un territorio non più italiano. Per fortuna, il silenzio su questa drammatica vicenda, durato per oltre mezzo secolo, si è interrotto negli anni Novanta. Richiamare alla memoria una pagina triste e cruente della nostra storia, oltre che un dovere, assume un valore educativo importantissimo per le nuove generazioni. L’integrazione e l’accoglienza rappresentano l’antidoto contro ogni nuova forma di odio razziale e servono a combattere ignoranza e indifferenza. Ritengo doveroso non dimenticare questo genocidio, manifestando la vicinanza del governo regionale ai sopravvissuti, ai familiari delle vittime e ai tanti profughi friulani che, nell’immediato dopoguerra, trovarono nelle città siciliane doveroso asilo e generosa ospitalità”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione della 'Giornata del ricordo' per le vittime delle Foibe, che verrà celebrata domani.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!