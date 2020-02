coronavirus

Musumeci sbotta: ''Turisti, ecco come la penso''

''I turisti provenienti dalle zone gialle farebbero meglio a rimandare di qualche settimana il loro arrivo in Sicilia'', questo l'appello del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/02/2020 - 13:59:42 Letto 433 volte

“L’ho detto, e lo ripeto, i turisti provenienti dalle zone gialle farebbero meglio a rimandare di qualche settimana il loro arrivo in Sicilia. Il mio è un appello alla prudenza, nell’interesse di tutti". Lo precisa, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"La Sicilia è e resta, finora, una regione sicura, dove trascorrere la vacanza in un clima assai propizio - prosegue la nota -. Per questo da giorni invito tutti, anche certa stampa, a non fare terrorismo psicologico. In ogni caso, chi arriva da una zona colpita dall’epidemia ha il dovere di informare le autorità sanitarie siciliane, come stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri".

La risposta di Ferrandelli (+E): “Musumeci non faccia terrorismo sul Coronavirus, perché a farne le spese sarebbe innanzitutto l’economia della Sicilia: giusto rafforzare i controlli ma invitare le persone del Nord a non venire nella nostra Regione è un allarmismo infondato che peraltro scredita le istituzioni sanitarie siciliane. La Sicilia resta una regione che accoglie, la Sicilia non ha paura e saprà affrontare, come ha sempre saputo fare, eventuali emergenze”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!