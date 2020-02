Coronavirus a Palermo

Musumeci: ''Scuole chiuse fino a lunedì''

Ufficiale ''Sospensione lezioni nelle scuole di Palermo e provincia'', lo ha annunciato il Governatore della Regione Nello Musumeci.

“Sospensione lezioni nelle scuole di Palermo e provincia". Lo ha annunciato il Governatore in una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Intanto per i prossimi tre giorni è stato predisposto un servizio straordinario di pulizia.

Attivato il numero verde 800-458787 per tutte le informazioni utili.

Dopo i casi di contagio da Coronavirus che si sono registrati a Palermo, i primi in Sicilia, è stata disposta la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private) di Palermo e provincia. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il presidente della Regione Nello Musumeci. Lo stop alle lezioni scatterà domani e si concluderà lunedì, per poi riprendere martedì. Da domani fino a mercoledì, Reset e Protezione civile si occuperanno della pulizia nelle scuole. Sabato e domenica si sposteranno negli uffici pubblici (comunali e non).

"Il provvedimento di sospensione delle lezioni - ha spiegato il governatore dell'Isola - è dettato dalla necesità di sanificare e disinfettare i luoghi frequentati da studenti, docenti e personale scolastico. Una precauzione in una città interessata, seppur marginalmente, dal contagio del Coronavirus. Abbiamo disposto anche la chiusura dell'hotel Mercure". L'Unità di crisi istituita a Roma, infatti, non ha incluso la nostra Regione né tra le "zone gialle" né tra le "zone rosse".

"La Sicilia - ha puntualizzato Musumeci - non è considerata in stato di emergenza. Finora però le notizie arrivate da Roma, in alcuni casi, sono state frammentarie e in contraddizione".

