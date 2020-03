coronavirus

Musumeci: ''Servono 200 posti per terapia intensiva''

Ecco il piano B del governatore Nello Musumeci per fronteggiare l'emergenza Coronavirus in Sicilia.

10/03/2020

Il governatore Nello Musumeci è pronto a mettere in campo il piano B per fronteggiare l'emergenza Coronavirus in Sicilia.

"Avremo bisogno di almeno altri 200 posti in terapia intensiva - ha dichiarato intervenendo a Radio24 -. Al momento abbiamo 411 posti in rianimazione. Abbiamo già individuato dove allestire i posti letto e abbiamo già richiesto i macchinari necessari. Siamo assolutamente pronti ad affrontare il piano B".

Il presidente della Regione è poi intervenuto sull'esodo di massa dopo la dichiarazione di zona rossa della Lombardia e di altre 14 province del Nord: "Abbiamo invitato chi veniva dal Nord a non venire in Sicilia, visto che il fenomeno si era diffuso. Il nostro invito era rivolto all’auto-responsabilità. È accaduto quello che temevamo: molti siciliani, dopo il provvedimento del Governo, temendo di restare chiusi nella zona rossa, hanno deciso di fare rientro in Sicilia".

"Abbiamo fatto 840 tamponi, e non abbiamo avuto decessi - ha poi puntualizzato -. Possiamo dire che, pure nella difficoltà, la Sicilia ancora resiste. Ma non ci facciamo illusioni perchè è probabile che il picco arrivi".

