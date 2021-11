obbligo vaccinale

Musumeci: ''Sì all'obbligo vaccinale. Stato ha il dovere di tutelare la propria comunità''

''Dobbiamo convincerci che il vaccino è l'unico deterrente che con la terza, la quarta o la quinta dose ci dà il diritto di restare sulla terra'', ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci.

24/11/2021

"E' una battaglia di civiltà e di diritti e di doveri. Lo Stato è il grande padre di famiglia e ha il dovere di tutelare la propria comunità. Sono convinto che in alcuni casi particolati lo Stato abbia il diritto-dovere di sospendere momentaneamente alcune libertà individuali". Così il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a La7. Ieri il presidente della Regione ha ribadito di essere a favore dell'obbligo vaccinale. "Se l'adozione di questo drastico provvedimento dovesse servire a salvaguardare interessi generali - ha detto - Non è un problema di presidente di destra o sinistra. C'è uno zoccolo duro di irriducibili, all'interno di questa fascia larga parte di cittadini che hanno bisogno di convincersi, recalcitranti, è probabile che una misura ulteriormente restrittiva possa convincere i più refrattari".

"In Sicilia su 382 ricoverati per Covid oltre l'80 per cento non è vaccinato" ha detto Musumeci intervenuto a La7. "Qui nessuno ha certezze assolute perché nessuno ha avuto esperienza di fronte a una calamità sanitaria di dimensioni catastrofiche. Non c'è esperienza - ha sottolineato - Noi governatori non avevamo mai fatto un corso accelerato, nessuno di noi ha un attestato, abbiamo dovuto inventare una strategia di fronte alla quale siamo convinti che il vaccino rimane l'unico rimedio per consentirci di non finire al cimitero". "Dobbiamo convincerci che il vaccino è l'unico deterrente che con la terza, la quarta o la quinta dose ci dà il diritto di restare sulla terra", ha concluso.

