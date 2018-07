Musumeci dal palco di Pontida

Musumeci sorride alla Lega e al Nord. Per la prima volta un presidente siciliano sul palco di Pontida

''Nord e Sud hanno vocazioni e interessi diversi ma senza il Nord il Sud è sempre più isolato e senza il Sud il Nord non va da nessuna parte'', ha esordito Musumeci...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/07/2018 - 23:11:39 Letto 358 volte

Nello Musumeci alla conquista del Nord. Il presidente della Regione Siciliana, nel suo intervento dal palco di Pontida dove è intervenuto dopo la governatrice della valle d'Aosta Nicoletta Spelgatti e il presidente del Molise Nello Toma, ha trasformato i fischi in applausi con alcuni “slogan” che hanno conquistato la platea: "Nord e Sud hanno vocazioni e interessi diversi ma senza il Nord il Sud è sempre più isolato e senza il Sud il Nord non va da nessuna parte”, ha esordito Musumeci. “Il sistema Italia deve andare avanti. mentre noi ci dividiamo tra Nord e Sud - ha aggiunto - i padrini dell'Europa si dividono il continente". Secondo Musumeci, bisogna "trovare le ragioni che ci uniscono non quelle che ci dividono" ed è quello che "sta facendo Matteo Salvini".

Musumeci, visibilmente emozionato per gli applausi ricevuti, prosegue il suo intervento infiammando la platea: “È questa grande diversità tra Nord e Sud che fa dell'Italia una grande nazione, un grande valore, il mio impegno è che il Sud va riscattato, perché serve anche al Nord. Ho trovato tanti nomi meridionali - Salvatore, Nicolò, Gennaro - che cento anni fa spegnevano la giovinezza sulle aspre alture del Carso, o sulle sponde insanguinate del Piave e dell'Isonzo. Non si chiedevano se stessero difendendo i confini della Padania, per loro quello era territorio sacro al quale offrivano la loro vita”.

Musumeci ha praticamente spezzato un tabù, per la prima volta un presidente siciliano ha parlato nel palco di Pontida, un palco mai morbido verso i siciliani e meridionali: “Sono legittimamente onorato di esserci - dice il governatore - non soltanto perché conosco il galateo e quando si riceve un invito si ha il dovere di accettare, ma ci sono anche per piacere oltre che per dovere. La Lega è uno dei soggetti protagonisti del centrodestra in Italia da 25 anni, uno dei soci fondatori, ed è stato tra i primi partiti a sostenere la mia candidatura, prima che lo decidessero gli altri. Sono contento davvero di avere la Lega nella coalizione di governo in Sicilia - aggiunge - sono convinto che in politica l'alleanza è sempre un valore per chi ci crede, per chi non ci crede l'alleanza è un male necessario”. Un intervento quello di Musumeci che lo avvicina decisamente alla Lega di Salvini.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!