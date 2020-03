coronavirus

Musumeci sul coronavirus: ''In Sicilia temiamo il peggio''

''Temiamo il peggio che, secondo gli esperti, potrebbe essere alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima'', ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2020 - 13:15:09 Letto 372 volte

"Obiettivamente temiamo il peggio che, secondo gli esperti, potrebbe essere alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in collegamento con la trasmissione di La7 Omnibus.

Il governatore è stato intervistato in merito al provvedimento, firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che autorizza lo stop a quasi tutti i collegamenti da e per la Sicilia.

Il decreto arriva dopo l'allarme lanciato dalla Regione: oltre 31mila persone sono tornate negli ultimi giorni nell'Isola, un dato preoccupante che ha spinto il governatore Nello Musumeci a chiedere misure più stringenti. Lo stop è dunque arrivato, anche se non è totale. Prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia, ma resta regolare il trasporto merci.

"Il provvedimento adottato d'intesa con il ministro dei Trasporti non impedisce l'arrivo delle derrate in Sicilia. Anzi le facilita. Il limite è soltanto per i passeggeri", ha precisato Musumeci.

“La Sicilia - ha proseguito - è sempre stata una terra aperta, un luogo d'incontro e di confronto, però mai come in questo momento diventa la terra più a rischio. Noi non siamo soltanto una regione italiana, ma una regione di frontiera dell'Europa. E quindi è chiaro che da noi è maggiore l'apprensione, l'ansia per un rischio che sta montando nelle ultime giornate".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!