Musumeci sul coronavirus: ''Saremo preparati''

Il Governatore siciliano ha però rivolto un appello ai cittadini per prestare attenzione alle condizioni igieniche personali e dei luoghi pubblici che si frequentano.

“E’ chiaro che le misure di sospensione delle manifestazioni pubbliche sono state adottate lì dove si sono verificati casi conclamati di contagio. Noi al momento non riteniamo vi siano i presupposti per dovere adottare questo provvedimento soprattutto per le manifestazioni all’esterno”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, incontrando i cronisti a Catania al termine del vertice sull'emergenza coronavirus.

Il Governatore siciliano ha però rivolto un appello ai cittadini per prestare attenzione alle condizioni igieniche personali e dei luoghi pubblici che si frequentano. Alle parole di Musumeci hanno fatto eco quelle del presidente dell'Anci #Sicilia Leoluca Orlando: "Non ci sono al momento condizioni per sospendere le manifestazioni. Non è escluso, naturalmente, che questo possa valere anche tra un mese. Ma al momento non c'è ragione".

