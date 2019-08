visita Musumeci

Musumeci sul luogo degli incendi: ''Qui mano dolosa''

Sopralluogo a San Martino delle Scale, nei luoghi danneggiati dagli incendi di venerdì notte, da parte del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Pubblicata il: 07/08/2019

Il sopralluogo del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a San Martino delle Scale, frazione del Comune di Monreale, nei luoghi danneggiati dagli incendi di venerdì notte, ha permesso di fare il punto della situazione. "Ci tenevo - sottolinea Musumeci - a essere presente per dimostrare la vicinanza del mio governo e per rendermi conto personalmente dello stato dei luoghi. Con il direttore dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, Maurizio Croce, stiamo cercando di capire come possiamo intervenire, innanzitutto, per mettere in sicurezza il territorio danneggiato dalle fiamme".

Il presidente della Regione ha ribadito, come fatto nei giorni scorsi, la necessità di "maggiore senso civico da parte dei cittadini nel segnalare, alle autorità competenti, episodi sospetti, evitando così ulteriori eventi con conseguenze ancor più tragiche".

