Musumeci tuona: ''Nessuno deve entrare più in Sicilia'' *VIDEO*

Nuovo esodo registrato verso la Sicilia ieri sera a Messina. ''Nessuno deve più entrare in Sicilia'', ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci.

Pubblicata il: 23/03/2020

Dopo il nuovo esodo registrato verso la Sicilia ieri sera a Messina, il presidente della Regione Nello Musumeci interviene con un video nella pagina Facebook della Regione Siciliana.

“Nessuno deve più entrare in Sicilia", ha detto il governatore. "Ci sono norme che ognuno deve sapere osservare e ne usciremo".

Sul piano di contrasto ha detto: "Ci vogliono nuovi posti letto in rianimazione. Stiamo convertendo alcuni reparti pubblici, abbiamo chiesto collaborazione alle strutture private. In caso di emergenza acuta stiamo pensando ad altri interventi. Immaginiamo 2mila posti letto per i contagiati, anche se speriamo di non arrivare a questi numeri".

Le quarantene? "Stiamo acquisendo alcune centinaia di posti letto di alberghi per chi ha bisogno di spazi. Ne abbiamo già trovati 150 a Palermo, un centinaio nel messinese e oltre 200 nel catanese. Nel pomeriggio e in serata firmiamo i contratti".

