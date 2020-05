Attiva Sicilia

Nasce all'Ars ''Attiva Sicilia'', il nuovo gruppo parlamentare degli ex Cinquestelle

Nasce ''Attiva Sicilia'', il nuovo gruppo parlamentare costituito da cinque deputati regionali che hanno lasciato il Movimento 5stelle.

Nasce a Sala d’Ercole “Attiva Sicilia”, il nuovo gruppo parlamentare costituito da cinque deputati regionali che hanno lasciato il Movimento 5stelle. Capogruppo è stato designato Matteo Mangiacavallo.

Simbolo e manifesto del progetto civico “Attiva Sicilia” sono stati presentati in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni dai parlamentari Angela Foti, che è vice presidente dell’Assemblea siciliana, Matteo Mangiacavallo, Valentina Palmeri, Elena Pagana e Sergio Tancredi.

“Il Movimento 5 stelle ha perso il ruolo che aveva avuto nella scorsa legislatura all’Ars, quello di essere l’ago della bilancia e di raggiungere gli obiettivi, diventando ‘gioco di palazzo'” – ha attaccato Angela Foti in conferenza stampa -. Pur essendo venti deputati su settanta non si è riusciti a cavare un ragno dal buco”, ha spiegato Foti in riferimento al gruppo parlamentare M5s venuto fuori dalle elezioni regionali del 2017.

