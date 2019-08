droga

Nasconde 60 dosi tra hashish e marijuana in un cespuglio, denunciato minore

Sequestrate oltre 60 dosi tra marijuana e hashish.

03/08/2019

Nella serata del 31 luglio 2019, i Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego del Comando Provinciale di Palermo (i c.d. Baschi Verdi), hanno denunciato a piede libero alla locale Procura dei minori un soggetto minorenne trovato in possesso di 13 dosi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana e 54 di Hashish, per un totale di circa 90 gr.

In particolare, tale V.G. veniva sorpreso dai Finanzieri mentre nascondeva un sacchetto di plastica contenente la sostanza stupefacente all’interno di un cespuglio del parco “Giardino via Campolo”. La predetta sostanza era già suddivisa in dosi, pronta per essere ceduta.

Nel corso della medesima attività di controllo, si procedeva, altresì alla segnalazione alla locale Prefettura di un altro soggetto, ugualmente di giovane età (classe 92’), tale V.M., per detenzione di sostanza stupefacente del tipo Hashish per uso personale.

L’attività si inquadra nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio predisposto dal Comando Provinciale di Palermo in ragione di una mirata analisi delle aree cittadine e della provincia interessate da traffici illeciti.

