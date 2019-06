droga in casa

Nasconde un chilo di hashish in casa: arrestato 45enne a Ballarò

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2019 - 15:25:07 Letto 385 volte

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’ausilio di un’unità del Nucleo Cinofili di Palermo, durante un’attività di controllo del territorio, all’interno del quartiere Ballarò e precisamente, in via Albergheria, hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, C.a., palermitano classe 1973. Durante la perquisizione domiciliare, grazie all’infallibile fiuto dei cani Mike e Charly, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati in camera da letto, sopra l’armadio, all’interno di una busta di plastica, 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa un chilo.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà inviata ai Carabinieri del L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale di Palermo per le analisi quantitative e qualitative.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte: Carabinieri

