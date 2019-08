hashish

Nascondeva 3,8 chili di hashish in casa: arrestato 32enne

Arrestato 32enne palermitano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

31/08/2019

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi di Palermo hanno arrestato Pisciotta Giovanni, 32enne palermitano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, insospettiti da uno strano via vai dall’abitazione dell’uomo, nel quartiere Capo, hanno proceduto a perquisizione domiciliare che ha consentito il rinvenimento di 38 panetti di hashish, per un peso di circa 3,8 chili, custoditi in una busta della spesa all’interno di un armadio.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e verrà inviata presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo, per le analisi di rito.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto che l’arrestato venisse tradotto presso la casa circondariale “Antonio Lorusso” in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte: Carabinieri

