droga

Nascondeva in cucina 14 panetti di hashish: arrestato 23enne

La Polizia di Stato arresta un pregiudicato palermitano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/12/2019 - 12:50:07 Letto 403 volte

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Bobbone Salvatore, 23enne palermitano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è maturato nell’ambito di articolate attività di indagine, appositamente predisposte dalla Questura, finalizzate alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, ieri pomeriggio, a seguito di mirate ipotesi investigative, poliziotti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione di Bobbone, pluripregiudicato del quartiere Uditore.

Dopo un accurato controllo dell’appartamento, all’interno di un pensile sopra il piano cottura della cucina, sono stati rinvenuti 14 panetti da 100 grammi ciascuno, di sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo ‘Hashish’, del peso complessivo di 1,4 Kg.

La sostanza rinvenuta è stata posta sotto sequestro, mentre Bobbone, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa di udienza di convalida è stato posto in regime di arresti domiciliari.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!