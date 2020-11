Coronavirus

Natale, Conte: ''Controlli anti-Covid per chi va all'estero''

''Vogliamo evitare che nel caso si vada all'estero si possa rientrare senza nessun controllo sanitario'', dice il premier Giuseppe Conte soffermandosi sul nodo delle vacanze di Natale.

Pubblicata il: 25/11/2020

"Non vogliamo invadere scelte di natura nazionale, ci stiamo premurando per evitare che ci siano trasferimenti transfrontalieri, evitando che nel caso si vada all'estero si possa rientrare senza nessun controllo sanitario". Lo dice il premier Giuseppe Conte soffermandosi sul nodo delle vacanze di Natale, in conferenza stampa a Palma di Maiorca.

Fonte: Ansa

