Natale di sangue a Palermo, perde la vita un turista russo

Natale tragico per un turista russo di 30 anni falciato e ucciso da un anziano automobilista alla Favorita.

Pubblicata il: 25/12/2018 - 20:58:39

Tragedia a Palermo. Natale tragico per un turista russo di 30 anni, Sergey Mankovsky, falciato e ucciso da un anziano automobilista alla Favorita. La vittima era insieme alla moglie. I due si trovavano a Mondello e per rientrare in centro avevano deciso di prendere un autobus. Ma visto che il mezzo tardava ad arrivare, i due russi si sono incamminati a piedi.

Proprio quando erano arrivati a poche decine di metri da via Case Rocca, un'auto - si tratta di una Fiat 600 - guidata da un novantenne ha travolto il turista russo, che stava camminando dietro la moglie. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. E' successo intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno praticato un massaggio cardiaco al turista. Ma i soccorsi sono risultati vani.

