Natale, il Viminale intensifica i controlli anti-assembramenti

Il Viminale annuncia una intensificazione dei controlli in vista degli spostamenti nel fine settimana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2020 - 17:16:10 Letto 380 volte

Il Viminale annuncia una intensificazione dei controlli. In vista dell'intensificarsi degli spostamenti nel fine settimana sono stati pianificati "specifici servizi sulla rete viaria stradale e autostradale e, per evitare assembramenti, nelle stazioni ferroviarie, portuali ed aeroportuali, nonché presso i terminal di trasporto pubblico". E' quanto è stato deciso nel corso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha esaminato le misure da adottare per Natale, prevedendo anche un "rafforzamento" delle attività di controllo del territorio "anche in funzione dei reati di strada, suscettibili di incremento in ragione della maggiore circolazione di persone e merci". Più controlli nei ristoranti e nelle zone della movida. E' quanto è stato deciso nel corso della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta questa mattina dal ministro Luciana Lamorgese. Per "la prevenzione del rischio di contagio - dice il Viminale - mirate attività di controllo interesseranno i locali pubblici e d'intrattenimento, nonché le aree abitualmente ritrovo dei giovani".

Fonte: Ansa

