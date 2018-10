Nave con bandiera italiana per aiutare migranti in mare. Promotori Ong e Onlus palermitane

La soddisfazione del sindaco Leoluca Orlando, che afferma che la Nave Mediterranea sarebbe "un faro per restare umani”:

"In tempi in cui gli oppressi e le vittime vengono additati come oppressori e colpevoli, l'iniziativa della società civile italiana con la nave "Mediterranea", è un gesto di grande importanza, un faro di speranza.

Lo è perché dà una risposta concreta alla politica razzista e securitaria del Governo gialloverde e perché ci ricorda che occorre mettere in campo azioni concrete di solidarietà.

Azioni che, non lo scordiamo, sono interventi concreti per salvare vite umane, per far sì che tutti noi restiamo umani."