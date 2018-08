migranti

Nave Diciotti, approdo in Sicilia? Orlando ''Inammissibili pressioni politiche su forze armate''

Dopo cinque giorni di stallo, la nave della Guardia Costiera con a bordo 177 migranti sta facendo rotta verso le coste dell'Isola. E il sindaco di Palermo si scaglia contro presunte manovre antietiche del governo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/08/2018 - 13:09:27 Letto 625 volte

Cinque giorni di stand by al largo di Lampedusa, destinati a terminare oggi. Non c'è ancora la certezza assoluta sul porto di destinazione, ma la nave Diciotti della Guardia Costiera è ora diretta verso le coste siciliane. Si era pensato a Pozzallo, ma il sindaco Roberto Ammatuna ha smentito in esclusiva a TPI.

I 177 migranti a bordo della Diciotti sono stati soccorsi la notte del 14 agosto durante un viaggio partito dalla Libia, scatenando l'ennesimo caso diplomatico che ha visto coinvolte l'Italia e Malta. I passeggeri erano infatti 190 e Malta avrebbe rifiutato di occuparsene nonostante la presenza nelle proprie acque, demandando all'Italia ogni procedura. Così, 13 persone in gravi condizioni di salute erano state trasportate a Lampedusa per le cure, mentre le altre erano rimaste - e sono tutt'ora - in mare. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva avvisato l'Unione Europea che avrebbe rispedito i passeggeri della Diciotti nel paese di partenza se non fosse stata rivista la distribuzione dei migranti tra i Paesi membri UE. Malta aveva replicato affermando che la Guardia Costiera italiana non avesse in alcun modo facilitato i soccorsi, effettuando invece solo ostruzionismo per evitare l'accesso alle acque italiane.

Di simile avviso è Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e noto oppositore totale di Salvini. Orlando si schiera in difesa della Guardia Costiera, a suo dire in balìa della politica, e condanna le presunte direttive del governo italiano in grado di condizionare l'operato delle forze armate:

Non è ammissibile che esponenti del Governo, con fatti e dichiarazioni di dubbia legittimità, impediscano alle Forze Armate di adempiere agli obblighi che derivano da trattati internazionali, oltre che dal buon senso e dall'etica. Inviti, che suonano come minacce, rivolti ai nostri militari perché riportino in Libia i migranti soccorsi in mare dimostrano come da parte del Governo vi sia il più assoluto disprezzo delle regole, accompagnato da un'idea distorta del ruolo delle Forze armate, che si attengono alle leggi e ai trattati e non devono essere soggette ad alcuna forma di pressione politica.

