inchiesta salvini

Nave Diciotti, la Procura archivia tutto

La Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della nave Diciotti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/11/2018 - 13:04:20 Letto 351 volte

La Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della nave Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook, in cui ha aperto la busta ricevuta dalla Procura.

L'inchiesta sulla Diciotti era composta da due filoni, uno in capo alla Procura di Palermo e uno a quella di Catania. Il Tribunale di Palermo aveva già archiviato la parte di sua competenza, rimettendo a quella etnea una decisione sui fatti avvenuti nel porto. Oggi la vicenda arriva a una conclusione, a meno che il giudice non respinga la richiesta del pubblico ministero.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!