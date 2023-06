nave dirottata

Nave sequestrata da migranti a Napoli, Crosetto: ''I dirottatori sono stati catturati dalle forze speciali''

"Sui dirottatori si sa che sono dei clandestini saliti a bordo usando armi, tipo pugnali", ha aggiunto il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Una nave turca, Galata Seaways, diretta in Francia, è stata oggetto di un tentativo di sequestro da 15 clandestini all'altezza dell'isola di Ischia, nel golfo di Napoli.

Alcuni migranti, armati con coltelli, hanno tentato di entrare nella plancia di comando con l'intenzione di dirottare il traghetto e di sequestrare l'equipaggio. L'intervento delle forze speciali del battaglione San Marco, con due elicotteri, ha permesso di sventare il blitz e di riportare la situazione alla normalità. "I dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene", ha spiegato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. La nave è stata condotta in rada a Napoli.

"Sui dirottatori si sa che sono dei clandestini saliti a bordo usando armi, tipo pugnali", ha aggiunto il ministro. All'interno della nave il gruppo di migranti ha tentato dunque il sequestro di alcune persone dell'equipaggio all'interno della plancia di comando. Dopo l'intervento della Marina, con i militari del battaglione San Marco, alcuni sarebbero stati bloccati e arrestati mentre altri sono stati individuati in serata dopo un'operazione di bonifica della nave.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto telefonicamente a 'Stasera Italia' su Retequattro aveva spiegato che "quando hanno sentito l'elicottero" alcuni sequestratori "sono scappati, tentando poi probabilmente di fuggire via mare di notte. La nave però è circondata". Crosetto ha spiegato che i militari "dovevano prendere il controllo della nave e lo hanno fatto in un tempo brevissimo. Le forze armate servono anche in situazioni come queste".

