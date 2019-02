Navette gratuite, Sinistra Comune: ''Passi indietro sulla mobilità sostenibile''

Dichiarazione dei consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando, Marcello Susinno.

“Le navette gratuite del Centro storico e quelle di collegamento col parcheggio Basile sono necessarie per rendere sostenibile la ZTL, sia dal punto di vista ecologico che trasportistico.

Una diminuzione dei bus, con il conseguente aumento della frequenza, rischia di vanificare i risultati raggiunti in questi anni e cioè il miglioramento della qualità dell’aria e della mobilità urbana. La rimodulazione di questo servizio rappresenterebbe un passo indietro sulla mobilità sostenibile.

Il Sindaco si attivi immediatamente al fine di impedire il taglio alle navette che rappresentano ormai un patrimonio della città e un servizio utile per i palermitani e per i turisti.”