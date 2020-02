Coronavirus

Nessun controllo all'aeroporto di Palermo sui passeggeri che arrivano da Lombardia e Veneto

All'aeroporto di Palermo nessun controllo sui passeggeri che rientrano da Milano, Venezia, Bologna e da tutte le zone colpite dal coronavirus.

23/02/2020

Nessun controllo sui passeggeri che rientrano da Milano, Venezia, Bologna e da tutte le zone colpite dal coronavirus e la Protezione civile regionale allarga le braccia: "Abbiamo posto il problema alle istituzioni di competenza".

Mentre centinaia di studenti fuori sede stanno rientrando in Sicilia approfittando dello stop alle lezioni universitarie deciso per precauzione dalle Regioni colpite, l’aeroporto Falcone e Borsellino gestito dalla Gesap conferma che i controlli sulla temperatura corporea, che fanno scattare eventuali protocolli precauzionali, sono soltanto sui voli provenienti da Roma Fiumicino e sui voli internazionali.

A Catania controlli anche sui voli in arrivo da Milano, ma con termometri e non con il termoscanner. E non su altri arrivi da scali del Nord, considerando che i focolai riguardano anche Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

