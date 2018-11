maltempo a palermo

Nessuna tregua, anche per il 2 Novembre maltempo su Palermo

Nessuna tregua, continua il maltempo. La protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/11/2018 - 21:05:16 Letto 390 volte

Nessuna tregua, il maltempo continua ad affliggere Palermo. La protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo a Palermo. Dopo le forti piogge di oggi, anche per la giornata di domani è prevista allerta arancione per rischio sia idraulico che idrogeologico.

Le forti piogge di oggi hanno provocato diversi allagamenti in tutta la città. In corso Re Ruggero, via Colonna Rotta e Mondello le situazioni più gravi. Allagamenti anche al cimitero dei Rotoli, dove diversi utenti - oggi in visita alla struttura in occasione della festività di Ognissanti - hanno avuto difficoltà a entrare o a raggiungere la tomba dei propri cari.

Rischio esondazioni anche in provincia di Enna, dove il torrente Calderai è straripato. Acqua e fango hanno raggiunto la SS 191, la strada che collega Pietraperzia con Mazzarino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!