Coronavirus

Nicola Zingaretti del Pd positivo al coronavirus

''È arrivato, anche io ho il Coronavirus'', lo ha annunciato Nicola Zingaretti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/03/2020 - 13:40:55 Letto 412 volte

“È arrivato, anche io ho il Coronavirus. I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare". Lo ha annunciato Nicola Zingaretti su proprio profilo Facebook.

"L'Asl sta contattando le persone che sono state più vicine a me in questo periodo - continua nel messaggio - per effettuare tutti i controlli del caso. Ho sempre detto niente panico, combattiamo e adesso darò il buon esempio tentando di dare una mano aiutando da casa".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!