emergenza acqua

Niente acqua fino a domenica nella provincia di Palermo

L'Amap informa che, al fine di eseguire l'intervento di riparazione della perdita, verificatesi lo scorso 8 novembre sull'adduttore Jato interromperą temporaneamente, l'erogazione idrica in alcuni Comuni di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/11/2018 - 12:57:48 Letto 796 volte

L’Amap, per eseguire l’intervento di riparazione della perdita che si è verificata l'8 novembre sull’adduttore Jato, a Terrasini, interromperà, dalle 16 di oggi e, salvo imprevisti, fino alla serata di domenica, temporaneamente l’erogazione idrica ai seguenti Comuni della fascia costiera nord-ovest: Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci e Isola delle Femmine. Niente acqua neanche all’aeroporto Falcone e Borsellino.



"L’intervento di riparazione - si legge in una nota dell'azienda - è stato differito a causa del persistere delle condizioni di emergenza idrica che, hanno impedito il fermo dell’adduttore. L’erogazione sarà ripristinata, tempestivamente, a lavori ultimati e si normalizzerà nelle 24 ore successive. Si precisa che l’intervento di riparazione non comporterà disservizi per la città di Palermo".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!