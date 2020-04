Coronavirus

Niente scuola e nessun esame di maturità, cala il sipario sulla scuola

Pubblicata il: 17/04/2020

Come gran parte delle attività, anche la scuola ha dovuto sospendere le proprie attività per l’emergenza Coronavirus.

Lezioni e verifiche a distanza hanno permesso alle varie scuole di portare avanti un programma che di fatto sarebbe stato compromesso.



Intervistata dal Corriere della Sera, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha fatto sapere che «il Governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l'attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti. 5 e 4 in pagella? Se lo studente merita 8 avrà 8 se merita 5 avrà cinque. La didattica a distanza ci ha permesso di mettere in sicurezza l'anno che altrimenti sarebbe andato perso. Alla fine tutti avranno un voto. Chi risulta insufficiente recupererà il prossimo anno con attività individualizzate. Escludo l'ipotesi mista per l'esame di maturità con studenti a scuola e professori a casa. Il colloquio di presenza sarebbe auspicabile. L'Italia ha già uno dei calendari più lunghi d'Europa per questo non è auspicabile andare oltre l'estate».

